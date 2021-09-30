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Номер извещения
ГП144917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
1721/30.08.21/КО/Э Поставка гранулированного активированного угля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
30.08.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-46-68
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72elf@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каримова Лилиана Фанильевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Уголь активированный гранулированный SGL 8х30
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 15:30 GMT +330.09.2021 15:3030.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144917Дата и время окончания срока приема заявок Уголь активированный гранулированный SGL 8х30Салават
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2021 06:0001.10.2021 06:0001.10.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144917Дата и время вскрытия заявок Уголь активированный гранулированный SGL 8х30Салават
Подведение итогов не позднее
06.12.2021 12:0006.12.2021 12:0006.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144917Подведение итогов не позднее Уголь активированный гранулированный SGL 8х30Салават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уголь активированный гранулированный SGL 8х30
Начальная цена
2 580 052,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во:
Уголь активированный гранулированный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2021 15:30 GMT +330.09.2021 15:3030.09.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144917Дата и время окончания срока приема заявок Уголь активированный гранулированныйСалават
Дата и время вскрытия заявок
01.10.2021 06:0001.10.2021 06:0001.10.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144917Дата и время вскрытия заявок Уголь активированный гранулированныйСалават
Подведение итогов не позднее
05.11.2021 12:0005.11.2021 12:0005.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144917Подведение итогов не позднее Уголь активированный гранулированныйСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уголь активированный гранулированный
Начальная цена
736 174,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
20
Документация лота
Кол-во:
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