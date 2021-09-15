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Номер извещения
32110597433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 495
Факс
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Адрес электронной почты
mmareev@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мареев Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
-
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МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.11.202109.11.2021 23:5909.11.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110597433Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Подведение итогов не позднее
09.11.2021 23:5909.11.2021 23:5909.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597433Подведение итогов не позднее МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
09.11.202109.11.2021 23:5909.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597433Подведение итогов не позднее МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)-
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №38/ГСГТ/МИ (21П31) - Перевозки автотранспортом для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
24 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ Сервис газовых турбин
Все закупки и тендеры ГЭХ Сервис газовых турбин
Адрес местонахождения
192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАМБОВСКАЯ, 12, литер А, помещение 13Н
28.11.33
28.11
Документация лота
Кол-во: 1
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