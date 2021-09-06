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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110597528
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 14:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-76
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
dmitrieva_ev@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год
Начальная цена
151 016,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
33.12.29.900
33.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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