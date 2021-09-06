Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110597528 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы Юридический адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Почтовый адрес 445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50 Контактный телефон +7 8482 55-13-76 Факс +7 8482 55-13-67 Адрес электронной почты dmitrieva_ev@volcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Дмитриева Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений Тольятти Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru