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    Главная / Торги / Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597528Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 годТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок №73 в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 14:50

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол__334.pdf

    ЗД.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    dmitrieva_ev@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 11:3010.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597528Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 годТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту насосного агрегата GRUNDFOS на 2021 год

    Начальная цена

    151 016,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1030060/name/613b2439ef8797.47750089

    10.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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