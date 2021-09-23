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    Главная / Торги / Поставка товаров: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ - для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург»-"Газснабсервис

    Поставка товаров: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ - для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург»-"Газснабсервис

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 06:5923.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597408Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для штрихкодированияОренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    355-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТРИХКОДИРОВАНИЯ - для нужд филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург»-"Газснабсервис

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 14:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    04_Техническое_задание.xlsx

    Извещение_о_внесении_изменений355_т_от_14.09.2021.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    01_Извещение_МИ_355_т_от_14.09.2021.pdf

    02_Документация_МИ.DOCX

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    06_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    03_Форма_1.1._приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    07_Расчет_НМЦ_МИ.xlsx

    Итоговый_протокол_МИ_355_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-57

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o010612@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Людмила Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для штрихкодирования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 08:0024.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597408Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для штрихкодированияОренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для штрихкодирования

    Начальная цена

    274 789,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16.150

    Сканеры

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042846/name/6151b761418ec9.72621571

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 38.00000

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