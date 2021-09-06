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    Главная / Торги / Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха

    Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144914Дата и время окончания срока приема заявок Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т001156_Извещение.docx

    ТЗ_по_оснащению_КИТСО_ПРТО_Радиотехнология.docx

    ТЗ_по_оснащению_КИТСО_ПРТО_Радиотехнология.pdf

    Приложение_2_Cписок_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    lzaykina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайкина Людмила Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 15:00 GMT +306.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144914Дата и время окончания срока приема заявок Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 15:0006.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144914Дата и время вскрытия заявок Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 23:5930.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144914Подведение итогов не позднее Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144914Подведение итогов не позднее Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Классификатор ОКПД2

    80.20

    Услуги систем обеспечения безопасности

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

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