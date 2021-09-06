www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Почтовый адрес
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
Адрес электронной почты
lzaykina@gpm-partner.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайкина Людмила Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 15:00 GMT +306.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144914Дата и время окончания срока приема заявок Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 15:0006.09.2021 15:0006.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144914Дата и время вскрытия заявок Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 23:5930.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144914Подведение итогов не позднее Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 23:5930.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144914Подведение итогов не позднее Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. БалашихаМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т001156 Работы по обеспечению комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) передающего радиотехнического объекта (ПРТО) ООО «Технический центр «Радиотехнология»» в г. Балашиха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПМ ПАРТНЕР
Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А
80.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.