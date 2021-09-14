КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110597371 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 495 Факс {} Адрес электронной почты mmareev@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Мареев Максим Михайлович Место рассмотрения предложений - Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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