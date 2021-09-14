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    Главная / Торги / КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597371Дата и время окончания срока приема заявок КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597371

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 14:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    37_ГСГТ_КО_1_7_ГСГТ_КО_01.10.2021.zip

    Документация и извещение

    Перенос_ДПИ_на_10.11.2021г..rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    09.11.202109.11.2021 23:5909.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597371Подведение итогов не позднее КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»

    Начальная цена

    453 396 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ Сервис газовых турбин
    Все закупки и тендеры ГЭХ Сервис газовых турбин

    Адрес местонахождения

    192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТАМБОВСКАЯ, 12, литер А, помещение 13Н

    Классификатор ОКПД2

    28.11.33

    Части газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052097/name/615ee9d2512249.60671019

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №37/ГСГТ/КО (21П67) - Дефектация деталей газовых турбин типа SGT-800, ГТЭ-160 (V 94.2, SGT-5-2000E), V 64.3A (АЕ64.3A, SGT-1000F), с целью определения возможности продления их ресурса и по результатам дефектации проведение восстановительного ремонта для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»"

    Кол-во: 1

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