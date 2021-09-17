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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту узлов и агрегатов Дивизиона "Юг"

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту узлов и агрегатов Дивизиона "Юг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003227

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0076845-338-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту узлов и агрегатов Дивизиона "Юг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3812 60-67-78 доб. 76027

    Адрес электронной почты

    Zhukov.AlA@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Александр Андреевич

    Место рассмотрения заявок

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 4

    Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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