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Номер извещения
АП003227
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту узлов и агрегатов Дивизиона "Юг"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3812 60-67-78 доб. 76027
Адрес электронной почты
Zhukov.AlA@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Александр Андреевич
Место рассмотрения заявок
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту гидроцилиндров и других узлов гидросистемы траснпортных средств "Дивизиона "Юг"
Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту топливных систем высокого давления и форсунок транспортных средств "Дивизиона "Юг"
Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту (изготовлению) рукавов высокого давления транспортных средств "Дивизиона "Юг"
Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"
Дата и время окончания срока приема заявок
17.09.2021 11:00 GMT +317.09.2021 11:0017.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003227Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"Омск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту стартеров и генераторов транспортных средств "Дивизиона "Юг"
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