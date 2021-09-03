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    Главная / Торги / Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)

    Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144906Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144906

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2108-17/СТНГ

    Наименование закупки

    Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП_2108_17_СТНГ_Закупка_РВД__РН_для_ДСТ.xlsx

    Техническое_задание_2108_17_СТНГ.pdf

    Извещение_2108_17СТНГ.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ___СТНГ_ЗКП_РАМКА__c_ОБС.docx

    Образец_спецификации.xlsx

    Проект_Договора_поставки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +49 5645 016 02 доб. 459

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    m.sukharev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухарев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2021 17:00 GMT +303.09.2021 17:0003.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144906Дата и время окончания срока приема заявок Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144906Подведение итогов не позднее Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144906Подведение итогов не позднее Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рукавов высокого давления, напорных рукавов для дорожно-строительной техники (базис г. Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Геологическая улица, 2 Грузополучатель: АО «А-ТЕРМИНАЛ» для ООО «ГАС»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.139

    Рукава резиновые прочие, не включенные в другие группировки

    22.19.30.131

    Рукава резиновые напорные с нитяным усилением неармированные

    45

    Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN DN 06"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN DN 08"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN DN 10"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN DN 12"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "Рукав высокого давления РВД 2SN DN 20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 6"

    "Рукав высокого давления РВД 4SP DN 16"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "Рукав напорно-всасывающий d=100мм L=6 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Рукав напорный с нитяным усилением 50х60 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 10х17,5-1,47 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 12х20-1,0 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 16х24-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 18х26,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 20х29-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 25х34-1,0 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 32х43 ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 40х50-1,0 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 6х14-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Рукав с нитяной оплеткой d 8х16,5-1,6 ХЛ ГОСТ 10362-76"

    Кол-во: 300

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