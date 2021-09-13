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    Главная / Торги / Автомашина марки ГАЗ 27527

    Автомашина марки ГАЗ 27527

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597295

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    190-21

    Наименование закупки

    Автомашина марки ГАЗ 27527

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПД_поставка_ТС__типов._290819__190_21.doc

    Техническое_задание___190_21.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__190_21.docx

    Извещение_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__190_21.docx

    Коммерческое_предложение__190_21.xlsx

    Итоговый_протокол_190_21.rtf

    Итоговый_протокол_190_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Юридический адрес

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    Почтовый адрес

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Контактный телефон

    4852402519

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    klevakin@yaroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клевакин Борис Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 11:59 GMT +313.09.2021 11:5913.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597295Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597295Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597295Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597295Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля ГАЗ 27527 с ГБО

    Начальная цена

    1 452 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ

    Адрес местонахождения

    150014, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ РЫБИНСКАЯ, ДОМ 20,

    150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская 20

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59

    Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032129/name/61405a01623d11.08487973

    14.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032635/name/61409ad0168a36.85513752

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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