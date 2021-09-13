www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144905
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: шкафы напольные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
Контактный телефон
+7 926 561-19-45
Факс
Адрес электронной почты
vasilchenko_dv@ooosgm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильченко Дмитрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на продажу имущества: шкафы напольные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 16:30 GMT +313.09.2021 16:3013.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144905Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: шкафы напольныеМосква
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 23:0027.09.2021 23:0027.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144905Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: шкафы напольныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на продажу имущества: шкафы напольные
Начальная цена
286 240,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
Адрес местонахождения
119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53
26.20.40.140
31.01.11.129
26.30.30.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.