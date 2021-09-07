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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 09:3007.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597277Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 110Москва, Дмитровское шоссе, д.110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597277

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 14:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПРИЛОЖЕНИЕ__1._Обоснование_начальной__максимальной__цены_договора.xlsx

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малашенков Андрей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 110

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202123.09.2021 23:0023.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597277Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 110Москва, Дмитровское шоссе, д.110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству каркасного сооружения с основанием из плиты в рамках строительства на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 110

    Начальная цена

    3 847 415,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с положениями конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 1.00000

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