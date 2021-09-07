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    Главная / Торги / Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

    Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110598762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    565/83-ЗКЦ (СМСП)

    Наименование закупки

    Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 18:04

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    32110598762_ИП_1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598762Подведение итогов не позднее Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

    Начальная цена

    11 390,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Поставщика в г.Екатеринбурге, либо терминал транспортной компании-перевозчика в г. Екатеринбурге, расположенный по адресу: ____________________________.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика - 100% в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры. Оплата по курсу ЦБ РФ евро к рублю на день оплаты.; Однократная поставка; Доставка осуществляется силами и за счет средств Покупателя либо со склада Поставщика в г.Екатеринбурге, либо из терминала транспортной компании - перевозчика в г.Екатеринбурге. В случае отправки Товара на терминал транспортной компании-перевозчика в г.Екатеринбурге, Поставщик обязан уведомить Покупателя в день отгрузки Товара, сообщив необходимые данные для отслеживания груза (номер накладной перевозчика, дата отгрузки). Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 29.10.2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.130

    Батареи аккумуляторные литий-ионные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033025/name/61418ce3a2cc58.52454276

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Литий-ионная аккумуляторная батарея DELTA LFP Original 80/288"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Зарядное устройство SPE 80V 100A"

    Кол-во: 1

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