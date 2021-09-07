Поставка литий-ионной аккумуляторной батареи и зарядного устройства

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика - 100% в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры. Оплата по курсу ЦБ РФ евро к рублю на день оплаты.; Однократная поставка; Доставка осуществляется силами и за счет средств Покупателя либо со склада Поставщика в г.Екатеринбурге, либо из терминала транспортной компании - перевозчика в г.Екатеринбурге. В случае отправки Товара на терминал транспортной компании-перевозчика в г.Екатеринбурге, Поставщик обязан уведомить Покупателя в день отгрузки Товара, сообщив необходимые данные для отслеживания груза (номер накладной перевозчика, дата отгрузки). Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены до 29.10.2021г. включительно.