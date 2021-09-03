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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку полуфабрикатов

    На право заключения договора на поставку полуфабрикатов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597232Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку полуфабрикатовЮго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597232

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку полуфабрикатов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 14:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    84_2021_ЭЗК_СМСП.docx

    Обоснование_НМЦД_полуфабрикаты.xlsx

    Приложение___2_к_ТЗ.docx

    Протокол_рассмотрения_32110597232.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    t.khlebnikova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебникова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку полуфабрикатов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 23:5906.09.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597232Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку полуфабрикатовЮго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку полуфабрикатов

    Начальная цена

    2 657 937,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.13.14.168

    Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте подмороженные и замороженные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.13

    Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026049/name/6136169a953294.26986468

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы"

    Кол-во: 50674.00000

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