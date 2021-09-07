Лот 1

МИ №21VP2131 - Выполнение работ по ремонту тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «ГКНПЦ им. Хруничева» и восстановлению благоустройства территорий после проведения ремонтных работ для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)