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    Главная / Торги / Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018

    Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 09:0015.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597220Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597220

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 14:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    3._Извещение_А_фанера.docx

    3._ЗД_А_фанера.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-52-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова А А

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 09:0020.09.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597220Подведение итогов не позднее Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фанеры с единичными расценками без фиксированного объема товара. Соответствие ГОСТ 3916.1-2018, ГОСТ 3916.2-2018

    Начальная цена

    2 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    16.21.12.111

    Фанера общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    16.21

    Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей"

    Кол-во:

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