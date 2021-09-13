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    Главная / Торги / Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 16:3013.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144900Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144900

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2750848

    Наименование закупки

    Процедуры выбора покупателя на право заключения договора купли-продажи имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_реализации_Системного_блока_и_монитора.docx

    Образец_договора.pdf

    Счет_договор.docx

    Счет_оферта.docx

    Системный_блок_и_монитор__описание.docx

    ГП144900_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙГАЗМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Юридический адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Контактный телефон

    +7 926 561-19-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    vasilchenko_dv@ooosgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильченко Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 16:30 GMT +313.09.2021 16:3013.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144900Дата и время окончания срока приема заявок Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 23:0027.09.2021 23:0027.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144900Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 23:0027.09.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144900Подведение итогов не позднее Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на продажу имущества: системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7, монитор NEC 24.1

    Начальная цена

    30 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙГАЗМОНТАЖ, АО СГМ

    Адрес местонахождения

    119415, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, 53

    Классификатор ОКПД2

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.13.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1034849/name/61434d5ed632c9.44019453

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор NEC 24.1" PA242W-BK Black (16:10; АН-IPS; 1920х1200; 0,27mm; 6ms; 10bit/сер.№49303478TW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Системный блок ЭкоАрт 2015 Ci7-4770/GA-H81M-D3H/2x8192Mb/256Gb SSD/2x1000Gb RE/W сер.№(00036299-001)"

    Кол-во: 1

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