Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»

Предмет договора

Лот №9 (5 единиц): Установка напыления высоковакуумная, марка Hochvacuu m B-302, инвен.номер 26839, год выпуска 1978. Полировально-доводочный станок, марка 3ПД-350 , инвен.номер 10697, год выпуска 1977. Станок шлифовально-полировальный, марка Парабола-150, инвен.номер 10756, год выпуска 1967. Станок шлифовально-полировальный оптический, марка ШП-500, инвен.номер 10757, год выпуска 1947. Станок (автомат) сферошлифовальный, марка Алмаз-70, инвен.номер 10618, год выпуска 1976.