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Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д.11, кор.1.
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №1 (3 единицы): Стенд испытательный, марка СИТ-М, инвен. номер 017513 ,год выпуска 1974. Стенд испытательный, марка СИТ-М, инвен. номер 017523 ,год выпуска 1974. Установка вибрационная, марка ВП-600, инвен. номер 017555, год выпуска 1979.
Начальная цена
438280.08
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Стенд испытательный, марка СИТ-М, инвен. номер 017513 ,год выпуска 1974. Стенд испытательный, марка СИТ-М, инвен. номер 017523 ,год выпуска 1974. Установка вибрационная, марка ВП-600, инвен. номер 017555, год выпуска 1979.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №2 (9 единиц): Токарно-винторезный станок, марка 16К20, инвен.номер 051000, год выпуска 1974. Токарно-винторезный станок, марка 16К20, инвен.номер 051008, год выпуска 1974. Токарно-винторезный станок, марка SV18R, инвен.номер 051099, год выпуска 1967. Универсально-фрезерный станок, марка ВМ130В, инвен.номер 005752, год выпуска 1979. Универсально-фрезерный станок, марка Mikron WF- 2, инвен.номер 005667, год выпуска 1976. Станок резьбонарезной напольный, марка Gunther, инвен.номер 004658, год выпуска 1946. Координатно-расточной станок, марка Moore, инвен.номер 006710, год выпуска 1974. Станок ножовочный, марка 8Б72К, инвен.номер 13837, год выпуска 1991. Станок токарно-арматурный, марка РД-3, инвен.номер 51205, год выпуска 2006.
Начальная цена
899335.39
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №2: Токарно-винторезный станок, марка 16К20, инвен.номер 051000, год выпуска 1974. Токарно-винторезный станок, марка 16К20, инвен.номер 051008, год выпуска 1974. Токарно-винторезный станок, марка SV18R, инвен.номер 051099, год выпуска 1967. Универсально-фрезерный станок, марка ВМ130В, инвен.номер 005752, год выпуска 1979. Универсально-фрезерный станок, марка Mikron WF- 2, инвен.номер 005667, год выпуска 1976. Станок резьбонарезной напольный, марка Gunther, инвен.номер 004658, год выпуска 1946. Координатно-расточной станок, марка Moore, инвен.номер 006710, год выпуска 1974. Станок ножовочный, марка 8Б72К, инвен.номер 13837, год выпуска 1991. Станок токарно-арматурный, марка РД-3, инвен.номер 51205, год выпуска 2006.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д.11, к.1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №3 (6 единиц): Пресс листоштамповочный однокривошипный, марка КВ-235С, инвен.номер 12802, год выпуска 1974. Пресс вытяжной ECKOLD-KRAFTFORMER, марка KF-665, инвен.номер 12843, год выпуска 1982. Пресс однокривошип-ный механический зав.№8277, марка К2130С, инвен.номер 12858 Пресс однокривошипный, марка КД 2320, инвен.номер 12810, год выпуска 1974. Пресс однокривошипный механический, марка К2130Б, инвен.номер 12803, год выпуска 1974. Пресс однокривошипный, марка КД 2320, инвен.номер 12801, год выпуска 1974.
Начальная цена
2178938.87
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №3 (6 единиц): Пресс листоштамповочный однокривошипный, марка КВ-235С, инвен.номер 12802, год выпуска 1974. Пресс вытяжной ECKOLD-KRAFTFORMER, марка KF-665, инвен.номер 12843, год выпуска 1982. Пресс однокривошип-ный механический зав.№8277, марка К2130С, инвен.номер 12858 Пресс однокривошипный, марка КД 2320, инвен.номер 12810, год выпуска 1974. Пресс однокривошипный механический, марка К2130Б, инвен.номер 12803, год выпуска 1974. Пресс однокривошипный, марка КД 2320, инвен.номер 12801, год выпуска 1974.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д.11, к.1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №4 (4 единицы): Прибор жидкого кислорода, марка КПЖ-30А, инвен. номер 58024, год выпуска 1988. Прибор жидкого кислорода, марка КПЖ-30А, инвен. номер 58025, год выпуска 1988. Насос вакуумный, марка 2НВР-5ДМ, инвен. номер 54344, год выпуска 2011. Компрессор с ресивером, марка ТК1 5,5, инвен. номер 56988, год выпуска 2004.
Начальная цена
107485.1
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №4 (4 единицы): Прибор жидкого кислорода, марка КПЖ-30А, инвен. номер 58024, год выпуска 1988. Прибор жидкого кислорода, марка КПЖ-30А, инвен. номер 58025, год выпуска 1988. Насос вакуумный, марка 2НВР-5ДМ, инвен. номер 54344, год выпуска 2011. Компрессор с ресивером, марка ТК1 5,5, инвен. номер 56988, год выпуска 2004.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №5 (4 единицы): Печь шахтная (Печь электрическая), марка ОКБ 664, инвен. номер 015709, год выпуска 1972. Печь шахтная (Печь электрическая в комплекте), марка ОКБ 3017, инвен. номер 015707, год выпуска 1972. Шкаф сушильный, марка ШСвЛ-80, инвен. номер 57488, год выпуска 2006. Шкаф сушильный, марка WTB Binder E28, инвен. номер 56972, год выпуска 2003.
Начальная цена
115448.13
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №5 (4 единицы): Печь шахтная (Печь электрическая), марка ОКБ 664, инвен. номер 015709, год выпуска 1972. Печь шахтная (Печь электрическая в комплекте), марка ОКБ 3017, инвен. номер 015707, год выпуска 1972. Шкаф сушильный, марка ШСвЛ-80, инвен. номер 57488, год выпуска 2006. Шкаф сушильный, марка WTB Binder E28, инвен. номер 56972, год выпуска 2003.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №6 (14 единиц): Таль электромеханическая, марка ТЭ 320-51132, инвен.номер 027877, год выпуска 2008. Кондиционер, марка SANYO SAP- KC125 GHGC, инвен.номер 52375, год выпуска 2007. Кондиционер, марка SANYO SAP- KC125 GHGC, инвен.номер 52407, год выпуска 2007. Кондиционер, марка SANYO SPW- TDCR484GVH, инвен.номер 52400, год выпуска 2007. Стол сборщика - 10 единиц. Год выпуска 1977 ,1978
Начальная цена
57052.18
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №6 (14 единиц): Таль электромеханическая, марка ТЭ 320-51132, инвен.номер 027877, год выпуска 2008. Кондиционер, марка SANYO SAP- KC125 GHGC, инвен.номер 52375, год выпуска 2007. Кондиционер, марка SANYO SAP- KC125 GHGC, инвен.номер 52407, год выпуска 2007. Кондиционер, марка SANYO SPW- TDCR484GVH, инвен.номер 52400, год выпуска 2007. Стол сборщика - 10 единиц. Год выпуска 1977 ,1978
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №7 (4 единицы): Течеискатель гелиевый зав.№4130 зав.№2263, марка ТИ1-14, инвен.номер 017580, год выпуска 2003. Аппарат водородной кислородной пайки, марка СП-2, инвен.номер 56889, год выпуска 1993. Лабораторный стабилизированный выпрямитель, марка ТЕС-14, инвен.номер 263450, год выпуска 1983. Ультразвуковая ванна, марка УЗВ-110, инвен.номер 057934, год выпуска 2011.
Начальная цена
185959.21
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №7 (4 единицы): Течеискатель гелиевый зав.№4130 зав.№2263, марка ТИ1-14, инвен.номер 017580, год выпуска 2003. Аппарат водородной кислородной пайки, марка СП-2, инвен.номер 56889, год выпуска 1993. Лабораторный стабилизированный выпрямитель, марка ТЕС-14, инвен.номер 263450, год выпуска 1983. Ультразвуковая ванна, марка УЗВ-110, инвен.номер 057934, год выпуска 2011.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №8 (133 единицы): Вакуумметр 2 единицы, марка ВИТ-2П, год выпуска 2006. Вакуумметр 2 единицы, марка ВИТ-2, год выпуска 2006. Весы, марка AR-5120, инвен.номер 56954, год выпуска 2002. Счетчик аэрозольных частиц, марка МониторМК-93Б, инвен.номер 333068, год выпуска 2006. Анализатор спектра 2 единицы, марка СК4-56 , год выпуска 2004. Вольтметр - 26 единиц, марки В7-36, В7-16 , В7-16А, В7-21А, В7-26, В7-34, В7-34А, В7-38, В7-65/2, года выпуска 1976-2009. Генератор сигналов - 4 единицы, марки Г4-106, Г4-158, Г6-26, года выпуска 1977, 2004. Генератор импульсов - 12 единиц, марки Г5-26, Г5-53, Г5-54, Г5-56, Г5-75, Г5-88, РМ-8571, РМ-8571.А, года выпуска 1977-2013. Гигрометр (Прибор Бургузин-1), марка Баргузин-1, инвен.номер 323332, год выпуска 1988. Источник питания - 51 единица, марки ТЕС-13, ТЕС-48, Б3-781.4, Б1-8, Б5-8, Б5-47, Б5-47/1, Б5-48, Б5-49, Б5-50, Б5-54, Б5-56, Б5-60, Б5-66М, Б5-71/1М, Б5-75, GPR-1820HD, GPR-1820HD, года выпуска 1970-2012. Измеритель параметров безопасности электрооборудования (Установка пробойная), марка GPI-745A, инвен. номер 57946, год выпуска 2012. Миллиомметр - 3 единицы, марки Е6-18, Е6-18/1, года выпуска 1981, 1989, 1988. Осциллограф - 20 единиц, марки С1-55, С1-65, С1-65А, С1-68, С1-72, С1-75, С1-96, С8-17, года выпуска 1975 - 2005. Счетчик аэрозольных частиц - 2 единицы, марка Монитор МК-93Б, год выпуска 2004,2011. Частотомер - 5 единиц, марки Ч3-38, Ч3-57, Ф-5041, года выпуска 1977,1979, 1986.
Начальная цена
1592681.12
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Лот №8 (133 единицы): Вакуумметр 2 единицы, марка ВИТ-2П, год выпуска 2006. Вакуумметр 2 единицы, марка ВИТ-2, год выпуска 2006. Весы, марка AR-5120, инвен.номер 56954, год выпуска 2002. Счетчик аэрозольных частиц, марка МониторМК-93Б, инвен.номер 333068, год выпуска 2006. Анализатор спектра 2 единицы, марка СК4-56 , год выпуска 2004. Вольтметр - 25 единиц, марки В7-36, В7-16 , В7-16А, В7-21А, В7-26, В7-34, В7-34А, В7-38, В7-65/2, года выпуска 1976-2009. Генератор сигналов - 4 единицы, марки Г4-106, Г4-158, Г6-26, года выпуска 1977, 2004. Генератор импульсов - 12 единиц, марки Г5-26, Г5-53, Г5-54, Г5-56, Г5-75, Г5-88, РМ-8571, РМ-8571.А, года выпуска 1977-2013. Гигрометр (Прибор Бургузин-1), марка Баргузин-1, инвен.номер 323332, год выпуска 1988. Источник питания - 51 единица, марки ТЕС-13, ТЕС-48, Б3-781.4, Б1-8, Б5-8, Б5-47, Б5-47/1, Б5-48, Б5-49, Б5-50, Б5-54, Б5-56, Б5-60, Б5-66М, Б5-71/1М, Б5-75, GPR-1820HD, GPR-1820HD, года выпуска 1970-2012. Измеритель параметров безопасности электрооборудования (Установка пробойная), марка GPI-745A, инвен. номер 57946, год выпуска 2012. Миллиомметр - 3 единицы, марки Е6-18, Е6-18/1, года выпуска 1981, 1989, 1988. Осциллограф - 20 единиц, марки С1-55, С1-65, С1-65А, С1-68, С1-72, С1-75, С1-96, С8-17, года выпуска 1975 - 2005. Счетчик аэрозольных частиц - 2 единицы, марка Монитор МК-93Б, год выпуска 2004,2011. Частотомер - 5 единиц, марки Ч3-38, Ч3-57, Ф-5041, года выпуска 1977,1979, 1986.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договоров купли-продажи технологического оборудования (182 единицы). Оборудование согласно перечню реализуется 9 (девятью) лотами. Собственник АО «НПП «Геофизика-Космос»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
ул. Иркутская, д. 11, корп. 1
Номер извещения
ГП156015
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот №9 (5 единиц): Установка напыления высоковакуумная, марка Hochvacuu m B-302, инвен.номер 26839, год выпуска 1978. Полировально-доводочный станок, марка 3ПД-350 , инвен.номер 10697, год выпуска 1977. Станок шлифовально-полировальный, марка Парабола-150, инвен.номер 10756, год выпуска 1967. Станок шлифовально-полировальный оптический, марка ШП-500, инвен.номер 10757, год выпуска 1947. Станок (автомат) сферошлифовальный, марка Алмаз-70, инвен.номер 10618, год выпуска 1976.
Начальная цена
704591.64
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
30-08-2021 17:58 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.10.2021 11:00
Дата и время проведения
08.10.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Федулов Максим Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
9400@geocos.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 689-00-99 доб. 2538
Адрес местонахождения продавца/инициатора
107497, Российская Федерация, Москва, Иркутская, 11, к. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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