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    Главная / Торги / Выполнение работ для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. Оренбурге

    Выполнение работ для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. Оренбурге

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:5907.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597094Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. ОренбургеОренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597094

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    358-р/2021

    Наименование закупки

    Выполнение работ для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»: по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. Оренбурге

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    30.08.2021 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ___3_Локально_сметный_расчет.xlsx

    Приложение_к_ТЗ___4_Ведомость_обьемов_работ.xlsx

    04_Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    06_Техническое_задание.docx

    07_Приложение_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_ТЗ___2_Заявка.docx

    02_Документация_МИ.DOCX

    01_Извещение_МИ.pdf

    Приложение_к_ТЗ___1_Расчет_цены_за_1_ед._работы.xlsx

    03_Приложение_к_Форме_1___КП.xlsx

    Итоговый_протокол_МИ_358_р_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. Оренбурге

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597094Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. ОренбургеОренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению благоустройства после производства строительно-монтажных работ на объектах в г. Оренбурге

    Начальная цена

    960 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20.000

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028418/name/6139812b93b995.62091129

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство автомобильных дорог и автомагистралей"

    Кол-во: 1.00000

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