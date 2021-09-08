Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя силами и транспортом Поставщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1. При условии нахождения склада Поставщика на территории г. Ростова-на-Дону, г. Аксая или г. Батайск возможна доставка транспортом Покупателя. Доставка входит в стоимость товара.Рассчитать логистику >