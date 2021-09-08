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    Главная / Торги / Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

    Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 16:3008.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597141Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводныхРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110597141

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 14:07

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Пакет_документов.doc

    Извещение.docx

    Протокол__505_от_13.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 14:0013.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597141Подведение итогов не позднее Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводныхРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб стальных электросварных и водогазопроводных

    Начальная цена

    823 578,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя силами и транспортом Поставщика по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1. При условии нахождения склада Поставщика на территории г. Ростова-на-Дону, г. Аксая или г. Батайск возможна доставка транспортом Покупателя. Доставка входит в стоимость товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033121/name/61419d2d2fa4e5.24056554

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная электросварная и водогазопроводная"

    Кол-во:

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