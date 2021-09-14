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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участке.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участке.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участкег. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0061855-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участке.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8248

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участке

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003224Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участкег. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторного экоаналитического контроля на Тайлаковском лицензионном участке

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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