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    Главная / Торги / Поставка котлов

    Поставка котлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котлаГородищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка котлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 14:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Документация.docx

    Извещение.docx.docx

    20210810_Проект_договора_котлы_АОГВ_11_6.doc.doc

    20210810_Техническое_задание_котлы_АОГВ_11_6.xlsx.xlsx

    ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка котла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 11:59 GMT +309.09.2021 11:5909.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597110Дата и время окончания срока приема заявок Поставка котлаГородищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 12:0009.09.2021 12:0009.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597110Дата и время вскрытия заявок Поставка котлаГородищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    14.09.2021 12:0014.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597110Подведение итогов не позднее Поставка котлаГородищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 12:0014.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597110Подведение итогов не позднее Поставка котлаГородищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котла

    Начальная цена

    85 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.21

    Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство радиаторов и котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032449/name/61408589979547.16396591

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство радиаторов и котлов центрального отопления"

    Кол-во: 4.00000

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