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Номер извещения
ГП144940
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сварочное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Почтовый адрес
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
Контактный телефон
+7 903 565-06-03
Факс
Адрес электронной почты
n.raspopina@aofort.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопина Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сварочное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 12:00 GMT +320.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144940Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
25.09.2021 12:0025.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144940Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38
27.90.13.120
27.90.13.110
20.59.56.120
24.34.1
25.93.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21.825
Кол-во: 3240
Кол-во: 13500
Кол-во: 9733.744
Кол-во: 10500
Кол-во: 500
Кол-во: 1250
Кол-во: 3.48
Кол-во: 7000
Кол-во: 190
Кол-во: 1800
Кол-во: 200
Кол-во: 2.7
Кол-во: 500
Кол-во: 3
Кол-во: 45
Кол-во: 150
Кол-во: 0.6
Кол-во: 16
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 36.5
Кол-во: 0.3
Кол-во: 80
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 0.4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 0.9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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