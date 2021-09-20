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    Главная / Торги / Сварочное оборудование

    Сварочное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144940Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144940

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сварочное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_заявки_для_процедуры_Сварочное.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Юридический адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Почтовый адрес

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Контактный телефон

    +7 903 565-06-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    n.raspopina@aofort.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопина Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2021 12:00 GMT +320.09.2021 12:0020.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144940Дата и время окончания срока приема заявок Сварочное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2021 12:0025.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144940Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.09.202125.09.2021 12:0025.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144940Подведение итогов не позднее Сварочное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, г. Таганрог, Николаевское шоссе, 3-3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительные условия оплаты - отсрочка платежа 30 к.д. с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ФОРТ
    Все закупки и тендеры АО ФОРТ

    Адрес местонахождения

    125310, Российская Федерация, Москва, Муравская, 38

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13.120

    Изделия из графита и других видов углерода прочие электротехнические

    27.90.13.110

    Электроды угольные

    20.59.56.120

    Флюсы

    24.34.1

    Проволока холоднотянутая

    25.93.15

    Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с покрытием или проволока с флюсовым сердечником

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флюс АН-348А"

    Кол-во: 21.825

    "Позиция 2"

    "Проволока порошковая ПП-Нп 35В9Х3СФ ф3,6мм ТУ 19369185.014-97"

    Кол-во: 3240

    "Позиция 3"

    "Флюс АН-348-А"

    Кол-во: 13500

    "Позиция 4"

    "Флюс АН-348-А"

    Кол-во: 9733.744

    "Позиция 5"

    "Флюс сварочный АН-348-А ГОСТ 9087-81"

    Кол-во: 10500

    "Позиция 6"

    "Проволока наплавочная импортная SK-714 N-0 2,4 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "Флюс Records SK"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 8"

    "Проволока наплавочная Нп-30ХГСА d=5.0"

    Кол-во: 3.48

    "Позиция 9"

    "Флюс АН 348 А"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 10"

    "Проволока наплавочная импортная Termanit X ф 3,0 мм"

    Кол-во: 190

    "Позиция 11"

    "Флюс АН 20 C"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 12"

    "Электрод для наплавки Vautid 100 P d=5.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Флюс плавленный АН-20с ГОСТ 9087-81"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 14"

    "Проволока порошковая ПП-НП-35В9Х3СФ d=3.6"

    Кол-во: 500

    "Позиция 15"

    "Флюс сварочный АН-348 АП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Электрод для наплавки VAUTID 110 d=4.0"

    Кол-во: 45

    "Позиция 17"

    "Электрод FOХ EV-50 ф 4,0 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "Проволока наплавочная Нп-30ХГСА d=3.0"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 19"

    "Электрод для наплавки VAUTID 18/8/6 d=4.0"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ FOX A 7-A D=4.0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Электроды BOXLER FOX A 7-А 4,0х350"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Горелка Fronius transPusl Synergic 4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Электрод сварочный Bohler FOX A7-A d=3.2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Электрод FOX А7-А ф 4,0 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Электрод вольфрамовый WR2 (WitStar WS2) 3,0х175 3,0 мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 26"

    "Проволока Алюмель НМцАК 2-2-1, ф 2,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Проволока Хромель Нх 9,5, ф 2,5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Электрод FOХ А-7 ф 4,0 мм"

    Кол-во: 36.5

    "Позиция 29"

    "проволока сварочная СВ08Г2С Ø4 мм ГОСТ 2246-70"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 30"

    "Электрод FOХ EV-50 ф 3,2 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 31"

    "Электрод вольфрамовый с присадкой двуокиси тория ЭВТ-15- 2,4-175"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "Шлейф горелки TS 26 IGN0093"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Горелка TIG Tech TS 26 IOW6960"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Припой ПСР-45 проволока"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Электрод вольфрамовый WR2 (WitStar WS2) 2,4х175 2,4 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Электрод угольный СК 16 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Сопло газовое Abicor Binzel 14.0/24/76 145.0132"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Электрод UTP DUR-300 ф 4,0 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Флюс ПВ-209 (ГОСТ 23178-78)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 40"

    "Электрод угольный СК 12 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Распределитель газа Abicor Binzel 015.0021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Электрод FOX А7-А ф 3,2 мм"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 43"

    "Сопло промежуточное Esab d0.6-1.6 0455072002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Сопло выходное Esab d2.0 0469837880"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Сопло входное Esab d0.8-1.6 0156602001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Сопло входное Esab d3.0 0455049001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Припой медно-фосфорный Felder Cu-Rophos 94 2 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Канал направляющий изолированный красный d1.0-1.2 L3.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Электрод угольный СК 10 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Электрод угольный СК 15 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Цанга зажимная TS 17-18-26 IGU0006-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Цанга зажимная TS 17-18-26 IGU0006-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Держатель цанги TS 17-18-26 IGF0006-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Держатель цанги TS 17-18-26 IGF0006-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Электрод угольный СК 8х250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Колпачок длинный для горелки TS 17-18-26 IHJ001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Сопло керамическое Fronius L=33 Gas nozzle ceramic 9,5/20,8х33"

    Кол-во: 1

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