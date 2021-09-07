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Номер извещения
32110597050
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (4444/5.5.20-600)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
30.08.2021 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17
Контактный телефон
+7 495 646-80-27 доб. 492
Факс
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Адрес электронной почты
rprokopenko@geh-zakupki.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопенко Роман Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
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МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110597050Дата окончания срока рассмотрения заявок МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Подведение итогов не позднее
08.10.2021 23:5908.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597050Подведение итогов не позднее МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597050Подведение итогов не позднее МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)196140, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корпус 1, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИ №166/МИ - Улучшение конструкций и продление срока службы запорной арматуры (дисковые затворы). II этап для нужд Акционерное общество "Теплосеть Санкт-Петербурга" (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
4 812 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического задания.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Все закупки и тендеры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 36
28.12
28.12
Документация лота
Кол-во: 1
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