Капитальный ремонт магистрального водовода системы водоснабжения и отопления

Выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции торгового комплекса из двух одноэтажных зданий с пристройкой, расположенных по адресу: Сахалинская область, Курильский р-он, о. Итуруп, с. Горячие Ключи, в/г 1, д. 198-199