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    Главная / Торги / Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работы (21VP1628)

    Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работы (21VP1628)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21VP1628

    Наименование закупки

    Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работы (21VP1628)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ZD_21VP1628.rar

    21VP1628_vipis.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Юридический адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Почтовый адрес

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Контактный телефон

    +7 495 587-77-88

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Koptceva_E_Iu@moek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копцева Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.11.202118.11.2021 17:0018.11.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597238Подведение итогов не позднее Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензий для организации корпоративной телефонии для операторов Объединенного контакт-центра и Service Desk в режиме удаленной работы

    Начальная цена

    1 743 206,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    62.02

    Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

    Классификатор ОКВЭД2

    62.02

    Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1089627/name/619ce5da86f215.21358530

    23.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий"

    Кол-во: 1.00000

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