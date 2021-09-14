Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата единоразовых услуг по проведению оптимизации функциональных возможностей АСУ/PSS осуществляется по факту оказания услуг на основании счета Исполнителя в рублях РФ путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения счета через ЭДО, или по электронной почте на адреса, указанные в разделе 13 Договора. Оплата услуг, оказываемых ежемесячно - осуществляется ежемесячно в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения счета через ЭДО, или по электронной почте на адреса, указанные в разделе 13 Договора.