Техническое задание на ремонт ЖД путей находящихся на территории ПАО "Криогенмаш".

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Виды и объемы предлагаемых работ. 1. Путь №2. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р43 – 329 м. - разработка грунта – 650 м3. - планировка откосов - 650 м2. - уплотнение грунта – 2,275 м3 - укладка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. - балластировка пути - 329 м. - подъемка, рихтовка пути – 329 м. - выправка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. 2. Ремонт стрелочного перевода Р50 марки 1/9 на деревянном брусе. - разборка стрелочного перевода – 2 комп. - разработка грунта вручную – 39 м3. - планировка площадей – 106 м2. - уплотнение грунта – 37 м3. - засыпка вручную пазух – 39 м3. - замена деревянного бруса на стрелочном переводе – 2 комп. - укладка стрелочного перевода – 2 комп. - балластировка стрелочного перевода, щебень – 2 комп. - выправка стрелочного перевода – 2 комп. 3. Ремонт пути №9. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - разработка грунта вручную – 15 м3. - планировка площадей – 180 м2. - уплотнение грунта – 63 м3. - шпалы деревянные – 102 шт. - укладка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - засыпка вручную траншей – 15 м3. - балластировка пути - 62 м. - выправка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. Приведение всего участка пути в технически исправное состояние, для маневровой работы. 5. Материалы и вывоз мусора входят в стоимость предложения. См. ТЗ