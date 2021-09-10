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Номер извещения
ГП144902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое задание на ремонт ЖД путей находящихся на территории ПАО "Криогенмаш".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
30.08.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2435
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
dmitrii.astakhov1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Астахов Дмитрий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144902Подведение итогов не позднее ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Виды и объемы предлагаемых работ. 1. Путь №2. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р43 – 329 м. - разработка грунта – 650 м3. - планировка откосов - 650 м2. - уплотнение грунта – 2,275 м3 - укладка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. - балластировка пути - 329 м. - подъемка, рихтовка пути – 329 м. - выправка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. 2. Ремонт стрелочного перевода Р50 марки 1/9 на деревянном брусе. - разборка стрелочного перевода – 2 комп. - разработка грунта вручную – 39 м3. - планировка площадей – 106 м2. - уплотнение грунта – 37 м3. - засыпка вручную пазух – 39 м3. - замена деревянного бруса на стрелочном переводе – 2 комп. - укладка стрелочного перевода – 2 комп. - балластировка стрелочного перевода, щебень – 2 комп. - выправка стрелочного перевода – 2 комп. 3. Ремонт пути №9. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - разработка грунта вручную – 15 м3. - планировка площадей – 180 м2. - уплотнение грунта – 63 м3. - шпалы деревянные – 102 шт. - укладка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - засыпка вручную траншей – 15 м3. - балластировка пути - 62 м. - выправка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. Приведение всего участка пути в технически исправное состояние, для маневровой работы. 5. Материалы и вывоз мусора входят в стоимость предложения. См. ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к условиям работ. 3. Условие производства работ – территория старого производства ПАО «Криогенмаш» См. ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
52.21.19.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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