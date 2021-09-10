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    Главная / Торги / Техническое задание на ремонт ЖД путей находящихся на территории ПАО "Криогенмаш".

    Техническое задание на ремонт ЖД путей находящихся на территории ПАО "Криогенмаш".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 11:0010.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144902Дата и время окончания срока приема заявок ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЛГ-2021-024-001ЖД

    Наименование закупки

    Техническое задание на ремонт ЖД путей находящихся на территории ПАО "Криогенмаш".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех_Задание_на__ремонт_ЖД__путей__на__территории_ПАО_Криогенмаш.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2435

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    dmitrii.astakhov1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Астахов Дмитрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144902Подведение итогов не позднее ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по ремонту железнодорожного пути №2 от стрелочного перевода №2 в сторону корпуса №13 (цеха №11). Путь №9 от стрелочного перевода №10 в сторону цеха №11, до железнодорожного переезда. Ремонт стрелочного перевода №2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Виды и объемы предлагаемых работ. 1. Путь №2. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р43 – 329 м. - разработка грунта – 650 м3. - планировка откосов - 650 м2. - уплотнение грунта – 2,275 м3 - укладка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. - балластировка пути - 329 м. - подъемка, рихтовка пути – 329 м. - выправка пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 329 м. 2. Ремонт стрелочного перевода Р50 марки 1/9 на деревянном брусе. - разборка стрелочного перевода – 2 комп. - разработка грунта вручную – 39 м3. - планировка площадей – 106 м2. - уплотнение грунта – 37 м3. - засыпка вручную пазух – 39 м3. - замена деревянного бруса на стрелочном переводе – 2 комп. - укладка стрелочного перевода – 2 комп. - балластировка стрелочного перевода, щебень – 2 комп. - выправка стрелочного перевода – 2 комп. 3. Ремонт пути №9. - разборка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - разработка грунта вручную – 15 м3. - планировка площадей – 180 м2. - уплотнение грунта – 63 м3. - шпалы деревянные – 102 шт. - укладка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. - засыпка вручную траншей – 15 м3. - балластировка пути - 62 м. - выправка пути на деревянных шпалах с рельсами Р50 – 62 м. Приведение всего участка пути в технически исправное состояние, для маневровой работы. 5. Материалы и вывоз мусора входят в стоимость предложения. См. ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к условиям работ. 3. Условие производства работ – территория старого производства ПАО «Криогенмаш» См. ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к условиям работ. 1. Цена договора фиксированная; 2. Гарантийные обязательства – 2 год; 3. Условие производства работ – территория старого производства ПАО «Криогенмаш»; 4. Сроки выполнения работ: 3 и 4 квартал 2021 год. См. ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    52.21.19.140

    Услуги железнодорожной инфраструктуры

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт жд путей, стрелок"

    Кол-во: 1

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