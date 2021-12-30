Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Реализация грузоподъемного оборудования в г. Вологда

    Реализация грузоподъемного оборудования в г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144899Дата и время окончания срока приема заявок Реализация грузоподъемного оборудования в г. ВологдаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144899

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация грузоподъемного оборудования в г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    IMG_3080.jpg

    8669DFFB_BB10_4BD3_B6D6_A9182AF31FB3.JPG

    IMG_3034.jpg

    Копия_Форма_ТКП_Грузоподъем.xlsx

    6DD52540_2815_431F_947F_D33F5F01A375.JPG

    34408F3B_A9C7_4B5B_9625_B5CA052B8771.JPG

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 910 457-24-81

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    grudinin.da@gesrv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грудинин Дмитрий Альбертович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация грузоподъемного оборудования в г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 18:00 GMT +330.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144899Дата и время окончания срока приема заявок Реализация грузоподъемного оборудования в г. ВологдаМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.01.2022 09:0010.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144899Подведение итогов не позднее Реализация грузоподъемного оборудования в г. ВологдаМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.01.202210.01.2022 09:0010.01.2022 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144899Подведение итогов не позднее Реализация грузоподъемного оборудования в г. ВологдаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация грузоподъемного оборудования в г. Вологда

    Начальная цена

    1 113 356,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22

    Оборудование подъемно-транспортное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка капролоновая к захватам 12т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "вставка капролоновая к захвату для труб 10,0 тн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "вставка полиуретановая к захвату для труб г/п 10,0 тн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Вставка СКР"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Захват для барабана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Захват для сендвич панелей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Захват для труб 6т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "захват для труб г/п 10,0т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Захват для труб г/п 12,0 тн LTTPH-12 капролон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Звено DIN 5688 87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Звено соед.д/стропов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Звено соединительное 2 т."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "звено цепное г/п 11,5 т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Крюк г/п 5,3т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "палец для траверсы ПМ1023"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Строп 1СЦ 1,12/1200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Строп 1СЦ 2,0/1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Строп 1СЦ 2,0/1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Строп 1СЦ 3,15/2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Строп 1СЦ 5,3/2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Строп 2СЦ 11,2/2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Строп 4СЦ 11,2/4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Строп 4СЦ 11,2/6000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Строп 4СЦ 17,0/10000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Строп 4СЦ 17,0/8000 с укорачивающимися крюками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Строп 4СЦ 2,36/4000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Строп 4СЦ 2,4/1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Строп двойной из ленты с амортизатором"

    Кол-во: 17

    "Позиция 29"

    "Строп СТП"

    Кол-во: 7

    "Позиция 30"

    "Строп СТП 1,0/2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Строп СТП 10,0/6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Строп СТП 16,0/6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Строп СТП 2,0/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Строп СТП 20,0/6000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Строп СТП 25,0/6000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Строп СТП 4,0/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Строп СТП 5,0/6000"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Строп СТП-ПМ 16,0/5100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Строп УСК1-10,0/7000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Строп цепной ВЦ-2,0/3000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Строп цепной ВЦ-3,15/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Строп цепной ВЦ-3,15/3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Траверса"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Траверса ДУ-300/7600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "траверса ПМ-1023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Фал капроновый/ м"

    Кол-во: 76

    "Позиция 47"

    "Цепь d 4 мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 48"

    "Цепь стальная"

    Кол-во: 42

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237425
    Поставка конвейерных лент, барабанов, роликов, резины и прочие комплектующие к конвейерам и ЗИП.
    Поставка конвейерных лент, барабанов, роликов, резины и прочие комплектующие к конвейерам и...
    594448
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ММЗ АВАНГАРД
    Аукцион № ГП237358
    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого имущества станок долбежный 7А412
    открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли–продажи движимого...
    594258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    114 360
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 14:01
    Дата аукциона:
    22.03.2022 г., 12:00
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225988
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195, грузоподъемностью 50/10т. цех №6
    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195,...
    593050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225842
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    592534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211065454
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    591298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 232 469
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ХАКАССКАЯ БАРАНИНА
    Запрос предложений № ГП908584
    Фронтальный мини погрузчик
    Фронтальный мини погрузчик
    258463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.08.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хакасия республика
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП912112
    Поставка электрического самоходного штабелера
    Поставка электрического самоходного штабелера
    295794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить