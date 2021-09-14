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Номер извещения
32110597099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (АКР)
Дата публикации
30.08.2021 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
M.S.Gorshkov@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 10:00 GMT +314.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597099Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCSСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.09.2021 10:0014.09.2021 10:0014.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597099Дата и время вскрытия заявок Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCSСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 16:0016.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597099Подведение итогов не позднее Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCSСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 16:0016.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597099Подведение итогов не позднее Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCSСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обеспечение Заказчика возможностью осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с помощью Пультов DCS в хосте DCS
Начальная цена
74 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт- Петербург, улица Пилотов, дом 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
63.99.10.190
63.99
Документация лота
Кол-во:
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