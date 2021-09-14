Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата единоразовых услуг по инсталляции комплекта Пультов в одном аэропорту (аэровокзальном комплексе) маршрутной сети Заказчика и проведению оптимизации функциональных возможностей DCS осуществляется по факту выполненных работ на основании счета Исполнителя в рублях РФ путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня его получения. Оплата услуг за обеспечение возможности осуществления автоматизированного процесса обслуживания рейсов, регистрации и отправки пассажиров и багажа в аэропортах Заказчика с использованием Пультов DCS в хосте DCS осуществляется ежемесячно в рублях РФ путем перечисления на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя, выставляемого до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения счета.