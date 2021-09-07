Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1.Первый платеж в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 2.Второй платеж в размере стоимости работ, определенных Договором в течение 10 (десяти) рабочих дней проведения пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа специалистов (после подписания Акта выполненных Работ и предоставления счета-фактуры) денежными средствами на расчетный счет поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара, проведению пуско-наладочных работ, должны быть исполнены в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с даты (момента) заключения договора согласно Спецификации.