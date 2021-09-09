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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110597011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок №74 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Почтовый адрес
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
Контактный телефон
+7 8482 55-13-68
Факс
+7 8482 55-13-67
Адрес электронной почты
alysov_dv@volcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриева Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тольятти
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 09:00 GMT +309.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольятти
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 09:0009.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597011Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольятти
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала
Начальная цена
885 013,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Волжские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы
Адрес местонахождения
445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50
86.21.10
86.21
Документация лота
Кол-во: 258.00000
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