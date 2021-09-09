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    Главная / Торги / Запрос котировок №74 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Запрос котировок №74 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольяттиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597011

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок №74 в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала на 2021 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__342.pdf

    Извещение_о_продлении_срока_приема.pdf

    ЗД.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-68

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    alysov_dv@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 09:00 GMT +309.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597011Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольятти

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 09:0009.09.2021 09:0009.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110597011Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольятти

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 11:3014.09.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597011Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персоналаТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению обязательного периодического медицинского осмотра персонала

    Начальная цена

    885 013,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032450/name/614085b2567594.28486875

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 258.00000

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