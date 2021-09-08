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    Главная / Торги / Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

    Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 09:0008.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003221Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»ОмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003221

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0081035-407-2021

    Наименование закупки

    Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Почтовый адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

    Контактный телефон

    +7 3812 69-01-61

    Адрес электронной почты

    Avdeeva.AAle@omsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Авдеева Алена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.10.202123.10.2021 09:0023.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003221Подведение итогов не позднее Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»Омск

    Предмет договора

    Выполнение изоляционных работ на объектах капитального строительства для нужд АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

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    Заказчики

    Наименование заказчика

    НЕФТЕХИМРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры НЕФТЕХИМРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1

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