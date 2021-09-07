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    Главная / Торги / Поставка электро-технической продукции

    Поставка электро-технической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110598752

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    524/60-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Поставка электро-технической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 18:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110598752_ИП.pdf

    Расчет НМЦ

    Другой документ. Актуальный проект договора

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-69

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабынина Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электро-технической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598752Дата и время вскрытия заявок Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.09.202114.09.2021 16:0014.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110598752Подведение итогов не позднее Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электро-технической продукции

    Начальная цена

    1 260 422,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 15 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Согласно договору; В соответствии с ориентировочным периодом поставки, по заявкам Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой Покупателя. Срок поставки не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику на электронную почту ___________________. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены по «30» октября 2021г. включительно.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    25.72.14.190

    Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.72

    Производство замков, петель

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035108/name/61442b6c3add60.54490562

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка ответвительная 90х90х53мм RAL9006 окрашенная алюм."

    Кол-во: 39

    "Позиция 2"

    "Муфта металлорукав-коробка DN15 с уплотнением кабеля М25х1,5 d11-16мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Гайка М25х1,5 никелированная латунь (уп.10шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Прокладка уплотнительная для М25 (уп.10шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Коробка распаячная ОП 100х100х50 КМ41233 (6 каб.вводов)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 6"

    "Соединитель проводов СИЗ-3 1.5-5.75кв.мм (уп.100шт)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Зажим для троса"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Муфта натяжная К804М"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Трос d6 (уп.100м)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Профиль монтаж. 29Х48х2000 толщ.1.5(дл.2м)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Профиль П-образ. 1.5х400мм"

    Кол-во: 350

    "Позиция 12"

    "Профиль п-ОБРАЗНЫЙ 1.5Х800ММ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Профиль П-образ . 1.5х500мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 14"

    "Профиль монтаж. 41Х41 С-образ.L600 толщ.1.5 (кратность поставки 16 шт.)"

    Кол-во: 304

    "Позиция 15"

    "Профиль монтаж. 41Х41 С-образ. L400 толщ.1.5 (кратность поставки 24шт)"

    Кол-во: 312

    "Позиция 16"

    "Шпилька резьбовая М10х1000 (дл.1м)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Шпилька резьбовая М8х1000 (дл.1м)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Гайка М10 с насечкой (уп.100шт.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Гайка М8 с насечкой (уп.100шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Винт М6х10 (уп.200шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Гайка М6 с насечкой (уп.200шт.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Болт М6х20 (уп.200шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Шайба М6х1.5 (уп.200шт.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Шайба М8 кузовная (уп.100шт)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Лоток листовой перфорированный 100х50 L3000 сталь 1мм (кратность поставки 8 шт)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Разделитель для лоткаН80 L3000"

    Кол-во: 22

    "Позиция 27"

    "Профиль Z-образ. L1000 толщ. 2.5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Хомут кабельный 7.6х500 нейл.черн. (уп.100шт)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Механизм розетки 1-м СП W59 16А защ.шторки с заземл.слоновая кость (кратность поставки 10шт)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Розетка скрытой установки 16А 380В 3Р+РЕ+N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ (СУ) пластик бел."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Розетка 1-м ОП 16А защ.шторки с заземл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Блок розетка-розетка 16А с заземл.с крышкой бел."

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Коробка распаячная КМР-030-014 наружная с крышкой 100х100х55 АБС 8 мембранных вводов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Вилка прямая 16А 2Р+РЕ 230В каучук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Труба гофрированная ППЛ d25мм легкая с протяж.син. (уп.50м)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 37"

    "Держатель для труб с хомутиком d25-63мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Лоток листовой неперфорированный 150х50 L3000 cталь 1.2мм (кратность поставки 4шт)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 39"

    "Крышка для лотка осн.150 L3000 сталь 0.6мм с заземл.оцинк."

    Кол-во: 35

    "Позиция 40"

    "Угол для лотка горизонтальный 90град. 150Х50 СРО90 в комплекте с крепеж.элементами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Крышка на угол горизонтальный 90град. СРО90 осн.150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ответвитель для лотка Т-образ.горизонт. DPT 150х50 в комплекте с креп.элементами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Крышка на ответвитель DPTТ-образный горизонтальный осн.150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Консоль с опорой осн.150"

    Кол-во: 56

    "Позиция 45"

    "Анкер забивной М6 усил.с болтом (уп.40шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Угол для лотка вертикальный внешний левый 90град. 150Х50 CDSS 90 в комплекте с крепеж.элементами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Крышка на угол вертикальный внеш. CDSD/CDSS 150х150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Ответвитель для лотка Т-образ.верт.универс. TDS осн.150 Н50 в комплекте с крепеж.элементами"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Крышка для ответвителя Т-образ.верт. TDS осн.150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Ручка перманентная шариковая 0.7мм черн."

    Кол-во: 10

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