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Номер извещения
32110598752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электро-технической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электро-технической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.09.2021 08:00 GMT +307.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110598752Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2021 08:0007.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110598752Дата и время вскрытия заявок Поставка электро-технической продукции620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электро-технической продукции
Начальная цена
1 260 422,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
25.72.14.190
25.72
Документация лота
Кол-во: 39
Кол-во: 150
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 400
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 304
Кол-во: 312
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 22
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 17
Кол-во: 100
Кол-во: 36
Кол-во: 35
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 56
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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