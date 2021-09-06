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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 1 лот: Лот № 1 Вагончик (бытовка)

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 1 лот: Лот № 1 Вагончик (бытовка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 09:0006.09.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144887Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества:Лот № 1 Вагончик (бытовка)СаратовПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества 1 лот: Лот № 1 Вагончик (бытовка)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Амурская область, г. Свободный

    Номер извещения

    ГП144887

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи движимого имущества:Лот № 1 Вагончик (бытовка)

    Начальная цена

    88000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    30-08-2021 13:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.09.2021 13:00

    Дата и время проведения

    08.09.2021 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация__Вагончик_Свободный.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Вагончик (бытовка)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-33-39

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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