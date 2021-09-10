www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП144893
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 927 151-13-81
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
SavinVS@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савин Виталий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов
Подведение итогов не позднее
28.09.2021 13:0028.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144893Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.09.202128.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144893Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Саратовская область, Краснокутский район.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
43.22.2
43
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.