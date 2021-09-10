Лот 1

Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2