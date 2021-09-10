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    Главная / Торги / Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения

    Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2СаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    221У

    Наименование закупки

    Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация_Лот_221У.zip

    Приглашение_Лот_221У.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 927 151-13-81

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    SavinVS@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савин Виталий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 17:00 GMT +310.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2021 13:0028.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144893Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.09.202128.09.2021 13:0028.09.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144893Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2Саратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объектам: 1. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения (3 класс опасности) с целью подключения дожимной компрессорной станции на УППГ-2». 2. «Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 «Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения», путем установки дополнительного сепаратора-пробкоуловителя, с целью снижения гидравлических сопротивлений и скоростей потока в технологических трубопроводах на УППГ-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Саратовская область, Краснокутский район.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон (стандартное условие оплаты — отсрочка платежа 60 календарных дней по факту подписания акта выполненных работ).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    43.22.2

    Работы по монтажу газовых систем

    43

    Работы строительные специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое перевооружение ОПО рег. № А51-04332-0003 Система промысловых трубопроводов Карпенского месторождения"

    Кол-во: 1

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