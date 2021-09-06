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    Главная / Торги / Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)

    Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 10:0006.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596878Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110596878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    30.08.2021 13:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_69_21.doc

    Проект_договора.pdf

    ТЗ_ф.2.2.pdf

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”
    Все закупки и тендеры РТИ

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 612-99-99 доб. 1276

    Факс

    +7 495 739-77-39

    Адрес электронной почты

    akryuchkov@rti-mints.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крючков Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596878Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)

    Начальная цена

    262 317,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество “Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца”»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РТИ
    Все закупки и тендеры РТИ

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027406/name/6138632a8e79f8.37845840

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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