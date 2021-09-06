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Номер извещения
32110596878
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
30.08.2021 13:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 612-99-99 доб. 1276
Факс
+7 495 739-77-39
Адрес электронной почты
akryuchkov@rti-mints.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крючков Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж и пуско-наладка вентиляционного оборудования на объекте АО РТИ (корп. А-3, пом.104)
Начальная цена
262 317,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, 8-го Марта, д. 10, стр. 1
43.22.12.190
43.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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