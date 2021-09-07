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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110597325Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихсяг. Омск, пр. Мира, 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110597325

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗК-21223099

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    30.08.2021 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    003_Приложение__2_Техническое_задание.docx

    001_Извещение_о_запросе_котировок.doc

    005_Приложение_4__Формы.docx

    002_Приложение_1_Обоснование_НМЦК.xls

    004_Приложение_3_Проект_договора.docx

    Протокол_подведения__итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Юридический адрес

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    Почтовый адрес

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Контактный телефон

    +7 3812 62-86-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    iashovkovyy@omgtu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шовковый Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Омск, пр. Мира, 11

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.09.202113.09.2021 20:5913.09.2021 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110597325Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихсяг. Омск, пр. Мира, 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

    Начальная цена

    203 362,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

    Адрес местонахождения

    644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

    644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    52.21.29.000

    Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    52.21.2

    Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031213/name/613f26377276a1.94356873

    13.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга автокрана. Грузоподъемность не менее 20и не более25 тонн, длина стрелы не менее 21 и не более 25 метров"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Услуга самопогрузчика (манипулятора). Кузов не менее 5 тонн, стрела не менее 3 тонн, длинна стрелы 7 либо 10 метров, длинна кузова не менее 5.5 метров"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Услуга самопогрузчика (манипулятор). Кузов не менее 14 тонн; Стрела не менее 5 тонн, Длина стрелы не менее 10 метров. Длина кузова не менее 8,5 метров."

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Услуга самосвала. Грузоподъемность не менее 10 тонн"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Услуга фронтального погрузчика. Объем ковша не менее 0,8 и не более 1,2 кубических метра"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Услуга самосвала. Грузоподъемность не менее 25 тонн"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Услуга ямобура. Диаметр бурильного шнека 350 мм."

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Услуга АС бочки. Объем бочки не менее 4 кубических метра"

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Услуга автовышки. Длина стрелы не менее 14 метров"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Услуга автовышки. Длина стрелы не менее 21 метров"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Услуга автобуса пассажирского. Количество мест не менее 25 и не более 30"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Услуга автобуса пассажирского. Количество мест не менее 45 и не более 50"

    Кол-во:

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