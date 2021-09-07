Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

Оказание услуг по предоставлению автотранспорта и спецтехники для содержания имущества ОмГТУ, автобусов для перевозки сотрудников и обучающихся

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,

ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ОМГТУ, ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуга автокрана. Грузоподъемность не менее 20и не более25 тонн, длина стрелы не менее 21 и не более 25 метров" Кол-во:

"Позиция 2" "Услуга самопогрузчика (манипулятора). Кузов не менее 5 тонн, стрела не менее 3 тонн, длинна стрелы 7 либо 10 метров, длинна кузова не менее 5.5 метров" Кол-во:

"Позиция 3" "Услуга самопогрузчика (манипулятор). Кузов не менее 14 тонн; Стрела не менее 5 тонн, Длина стрелы не менее 10 метров. Длина кузова не менее 8,5 метров." Кол-во:

"Позиция 4" "Услуга самосвала. Грузоподъемность не менее 10 тонн" Кол-во:

"Позиция 5" "Услуга фронтального погрузчика. Объем ковша не менее 0,8 и не более 1,2 кубических метра" Кол-во:

"Позиция 6" "Услуга самосвала. Грузоподъемность не менее 25 тонн" Кол-во:

"Позиция 7" "Услуга ямобура. Диаметр бурильного шнека 350 мм." Кол-во:

"Позиция 8" "Услуга АС бочки. Объем бочки не менее 4 кубических метра" Кол-во:

"Позиция 9" "Услуга автовышки. Длина стрелы не менее 14 метров" Кол-во:

"Позиция 10" "Услуга автовышки. Длина стрелы не менее 21 метров" Кол-во:

"Позиция 11" "Услуга автобуса пассажирского. Количество мест не менее 25 и не более 30" Кол-во: