Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов (Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА" или эквивалента)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110596969 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов (Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА" или эквивалента) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР Юридический адрес 625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2 Почтовый адрес 625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а Контактный телефон +7 3452 28-93-58 Факс -- Адрес электронной почты SU_ZAKUPKI@sever04.ru Ф.И.О. контактного лица Ольховская Наталья Анатольевна Место рассмотрения предложений В соответствии с Документацией Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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