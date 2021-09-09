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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов (Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА" или эквивалента)

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов (Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА" или эквивалента)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 07:5909.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"В соответствии с ДокументациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право поставки товаров по номенклатурной группе: Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов (Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА" или эквивалента)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Форма_3._Коммерческое_предложение.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Проект_договора.doc

    Протокол_итоговый__32110596969.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    Почтовый адрес

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Контактный телефон

    +7 3452 28-93-58

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SU_ZAKUPKI@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховская Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    В соответствии с Документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2021 07:59 GMT +309.09.2021 07:5909.09.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"В соответствии с Документацией

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2021 08:0009.09.2021 08:0009.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596969Дата и время вскрытия заявок Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"В соответствии с Документацией

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 15:0015.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596969Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"В соответствии с Документацией

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596969Подведение итогов не позднее Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"В соответствии с Документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата для муфтовой сварки п/э труб "ПРОТВА"

    Начальная цена

    149 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031734/name/61401d1b400495.47684396

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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