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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110596906
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка мебели или эквивалентов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 495 261-39-18
Факс
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Адрес электронной почты
vniirt-oozd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2021 11:00 GMT +309.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596906Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебелиМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2021 11:0109.09.2021 11:0109.09.2021 11:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596906Дата и время вскрытия заявок Закупка мебелиМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 11:0015.09.2021 11:0015.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596906Подведение итогов не позднее Закупка мебелиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мебели
Начальная цена
1 589 546,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
31.01.12
31.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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