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    Главная / Торги / Поставка ограждений для ГРП

    Поставка ограждений для ГРП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ограждений для ГРПСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596890

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    528853

    Наименование закупки

    Поставка ограждений для ГРП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_конкурентном_отборе__528853__редакция__1_.rar

    Итоговый_протокол__528853.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    Почтовый адрес

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Контактный телефон

    +7 812 405-40-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gazprom-lenobl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ограждений для ГРП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 15:0015.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596890Подведение итогов не позднее Поставка ограждений для ГРПСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ограждений для ГРП

    Начальная цена

    876 020,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    188507, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ЛОМОНОСОВСКИЙ, - НОВОСЕЛЬЕ, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НЕЖИЛОЕ, ЛИТ. А А1,

    192029, г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д.4

    Классификатор ОКПД2

    25.11

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036008/name/61449296b41942.73889826

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 1

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