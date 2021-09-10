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Номер извещения
32110596930
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А
Почтовый адрес
640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А
Контактный телефон
+7 912 831-51-00
Факс
+7 3522 45-83-56
Адрес электронной почты
Semiahina_LV@kurgangazcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Курган
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Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 09:30 GMT +310.09.2021 09:3010.09.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596930Дата и время окончания срока приема заявок Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНАКурган
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 09:3510.09.2021 09:3510.09.2021 09:35Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596930Дата и время вскрытия заявок Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНАКурган
Подведение итогов не позднее
16.09.2021 10:0016.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596930Подведение итогов не позднее Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНАКурган
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.09.202116.09.2021 10:0016.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596930Подведение итогов не позднее Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНАКурган
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы строительно-монтажные газопровода объекта: «СЕТЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИТЧЕВОГО ДОМА ПРИХОД АЛЕКСАНДРО – НЕВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. КУРГАНА
Начальная цена
1 265 790,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КУРГАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО КУРГАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
640026, Российская Федерация, Курганская область, Курган, Коли Мяготина, 90А
42.21
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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