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    Главная / Торги / «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»

    «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2021 15:0021.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144881Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144881

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    30.08.2021 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная_документация__на__Поставку_вагонов__блок_контейнеров__.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Юридический адрес

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Контактный телефон

    861255-08-24

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gracheva@priazovneft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.10.202122.10.2021 10:0022.10.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144881Подведение итогов не позднее «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НК ПРИАЗОВНЕФТЬ
    Все закупки и тендеры НК ПРИАЗОВНЕФТЬ

    Адрес местонахождения

    350066, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 115/1, Бородинская

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, 99, Кирова

    Классификатор ОКПД2

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "«Поставка вагонов (блок – контейнеров) для производственного участка на месторождении «Новое»"

    Кол-во: 1

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