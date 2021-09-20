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Номер извещения
ГП144879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
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Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.09.2021 10:30 GMT +320.09.2021 10:3020.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144879Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофоновСамара
Дата и время вскрытия заявок
20.09.2021 10:3020.09.2021 10:3020.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144879Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофоновСамара
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 15:3024.09.2021 15:3024.09.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144879Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофоновСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта полевого геофизического оборудования Sercel 428 и групп геофонов
Начальная цена
3 339 277,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется партиями на основании поданных заявок Покупателя по адресу: Самарская обл. г. Самара, ул. Авроры 114 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
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Документация лота
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