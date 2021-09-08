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    Главная / Торги / Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н/4-9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1

    Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н/4-9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110599209Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н 4/9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110599209

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н/4-9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    31.08.2021 05:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Лср_26082021160716.PDF

    Документация.docx

    Извещение.docx

    Xerox_Scan_17092021112754.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н 4/9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.202121.09.2021 16:0021.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110599209Подведение итогов не позднее Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н 4/9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт сети электроснабжения в К-8 в осях Д-Н 4/9 и сети электроснабжения термического участка в К-10 этаж 1

    Начальная цена

    1 906 598,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и ЛСР

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: «15» декабря 2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ: Безналичный расчет, без предоставления аванса, оплата в течение 10 (десяти) банковских дней на основании подписанных справок формы КС-3 с обязательным приложением расшифровки фактически выполненных работ по актам формы КС-2.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035044/name/61441f6f2f7235.07461072

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во:

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