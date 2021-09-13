Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка цельнометаллического грузопассажирского автомобиля ГАЗ –А32R33 (Газель Некст) или эквивалента

    Поставка цельнометаллического грузопассажирского автомобиля ГАЗ –А32R33 (Газель Некст) или эквивалента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596914

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3890

    Наименование закупки

    Поставка цельнометаллического грузопассажирского автомобиля ГАЗ –А32R33 (Газель Некст) или эквивалента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_3890_с_изменениями.doc

    Документация_3890_с_изменениями.doc

    ТЗ_Газель_с_изменениями.docx

    Договор.pdf

    Итоговый_протокол_3890.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Юридический адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Почтовый адрес

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Контактный телефон

    +7 495 261-39-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vniirt-oozd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Капитонова Надежда Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 10:0113.09.2021 10:0113.09.2021 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596914Дата и время вскрытия заявок Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.09.202116.09.2021 18:0016.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596914Подведение итогов не позднее Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалента

    Начальная цена

    1 903 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Владимирская обл., г. Судогда, дер. Новая, территория Метеополигона.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИИРТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ

    Адрес местонахождения

    105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22

    Классификатор ОКПД2

    29.10.24

    Средства автотранспортные для перевозки людей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    29.10

    Производство автотранспортных средств

    Документация лота

    Документация_3890_с_изменениями.doc

    07.09.2021

    Извещение_3890_с_изменениями.doc

    07.09.2021

    ТЗ_Газель_с_изменениями.docx

    07.09.2021

    Договор.pdf

    07.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1031976/name/614045786b59d2.77334169

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП148074
    поставка Патрубок по БП2022г
    поставка Патрубок по БП2022г
    580429
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ФЛ АО НПЦАП-ПОКОРПУС
    Запрос (ценовых) котировок № 32211087971
    Ж301-жирный формовочный песок
    Ж301-жирный формовочный песок
    594667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    538 390
    Лоты:
    1
    УМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225269
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм), 450х540 мм, 550х550 мм, сталь 20, сталь 45
    Конкурентный отбор на право поставки заготовки непрерывнолитой прямоугольного сечения (блюм),...
    590614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    187 200
    Лоты:
    2
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Газпром нефть
    Конкурентный отбор № АП014370
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту антикоррозийной защиты мачтовых сооружений ЦПС, УКПГ Новопортовского НГКМ и ПСП в районе пос. Мыс Каменный, для ООО «Газпромнефть-Ямал» на 2022-2024 гг.
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на...
    594310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    МУП СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО
    Конкурс № 32211087947
    оказание лизинговых услуг на покупку мусоровозов
    оказание лизинговых услуг на покупку мусоровозов
    594664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 174848,47 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    17 484 847
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225483
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    591369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить