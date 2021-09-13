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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110596914
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка цельнометаллического грузопассажирского автомобиля ГАЗ –А32R33 (Газель Некст) или эквивалента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
30.08.2021 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Почтовый адрес
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
Контактный телефон
+7 495 261-39-18
Факс
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Адрес электронной почты
vniirt-oozd@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова Надежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 10:00 GMT +313.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 10:0113.09.2021 10:0113.09.2021 10:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596914Дата и время вскрытия заявок Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалентаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГАЗ-А32R32 (Газель Некст) или эквивалента
Начальная цена
1 903 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Владимирская обл., г. Судогда, дер. Новая, территория Метеополигона.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИИРТ
Все закупки и тендеры АО ВНИИРТ
Адрес местонахождения
105082, Российская Федерация, Москва, Почтовая Б., 22
29.10.24
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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