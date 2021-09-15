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    Главная / Торги / Поставка резиновых перчаток КЩС

    Поставка резиновых перчаток КЩС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резиновых перчаток КЩС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110596730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резиновых перчаток КЩС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    30.08.2021 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменение_в_извещение_о_закупке__32110596730_повторное.doc

    Изменение_в_извещение_о_закупке__32110596730.doc

    1275_поставка_резиновых_перчаток.rar

    Протокол_32110596730.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-70-88

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    UsmanovaKseniya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Усманова Ксения Наилевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резиновых перчаток КЩС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.09.2021 10:00 GMT +315.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110596730Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резиновых перчаток КЩС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110596730Дата и время вскрытия заявок Поставка резиновых перчаток КЩС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.202115.10.2021 15:0015.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110596730Подведение итогов не позднее Поставка резиновых перчаток КЩС614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резиновых перчаток КЩС

    Начальная цена

    434 112,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    22.19.60.112

    Перчатки резиновые технические

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046568/name/6156813b5bea34.78326777

    01.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во: 2800.00000

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