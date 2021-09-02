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    Главная / Торги / Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

    Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003216Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспеченияСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП003216

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП .xlsx

    Хаб. СОТ.pdf

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    АП003216_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 13:00 GMT +302.09.2021 13:0002.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003216Дата и время окончания срока приема заявок Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 12:0015.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003216Подведение итогов не позднее Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 12:0015.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП003216Подведение итогов не позднее Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспеченияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЕАО, Смидовичский р-он, п. Смидович, широта: 48.585366, долгота: 133.784552.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.20.4

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033955/name/6142d9b949e1d1.12602043

    16.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф серверный ПРОФ. напольный 48U (600х1000) дверь перфорированная, задние - двойные перфорированные, черный, в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кросс оптический, 2U, 48 портов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кросс оптический, 1U, 12 портов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети на 24 порта (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий PoE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта 1U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания 6000 ВА/5400 Вт (online, Iзу=4А,внешняя АБ 240В, Rack) ATS 6000 R-X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф серверный напольный 33U (600х1000) дверь стекло, цвет чёрный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Батарейный модуль 240В, 9 Ач, 3U, 19" (для ИБП ATS 6000 R‐X и ATS 10000 R‐X)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "WEB/SNMP‐адаптер WEBtel II ES AUX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Монтажный комплект (для установки ИБП или БМ в 19" шкаф или стойку, г/п 100 кг, 490‐1130 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Межсетевой экран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Переключатель, KVM, 2 user консоль LCD 17" =&gt; 8 портов PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB 2x1.8м, 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус. клав."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "64-х канальный IP-видеорегистратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 10 Тб"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Видеосервер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack/Tower) ATS 2000 RBX (S)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Батарейный модуль 48В, 18 Ач, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R‐X) BP 48‐18‐2U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Персональный компьютер Intel Core i5-8400 / MSI B360M PRO-VDH / GeForce GTX 1050 Ti / 2 x 4 Gb / 1 Tb HDD / 120 Gb SSD / 750 Вт БП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Монитор 23,8""

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Комплект (клавиатура, мышь)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Колонки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Медиаконвертер TFortis FC-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Блок питания импульсный TFortis MDR-10 12V 1А для FC-1G, FC-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ПО Система защиты Guardant"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ПО "Интеллект" - Ядро системы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ПО "Интеллект" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ПО "Интеллект" – Подключение видеоканала"

    Кол-во: 63

    "Позиция 35"

    "ПО "Интеллект" – Трекер объектов (за видеоканал)"

    Кол-во: 46

    "Позиция 36"

    "ПО "Интеллект" - Интеллектуальный поиск в архиве"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ПО "Интеллект" - Интеграция ОПС/СКУД Болид"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ПО "Интеллект" - Бюро пропусков"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ПО "Интеллект" - Диспетчер событий (Фотоидентификация)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ПО "Интеллект" - Учет рабочего времени (УРВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ПО "Интеллект" - Подключение поворотного устройства (PTZ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ПО "Интеллект" - Подключение аудиоканала (за канал)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "ПО "Интеллект" - Подключение пульта управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ПО "Интеллект" - Система защиты модуля Seenaptec (Sentinel HL Pro)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ПО "Интеллект" - Распознавание номеров ТС Seenaptec (Slow-2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Модуль управления ИСБ Орион"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Шкаф уличный TFortis CrossBox-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 48"

    "Шкаф уличный TFortis CrossBox-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G+"

    Кол-во: 16

    "Позиция 50"

    "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G4F-UPS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км. 1000Base (1xSM, SC), WDM, до 3км, в комплекте 2 шт. TFortis-SFP (Optronic TBSF-13-3-12gSC-3i 1310, Optronic TBSF-15-3-12gSC-3i 1550)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150 м, 1/2.8’’Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 153мм, 32x; угол обзора объектива 55.6° - 2.04°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 240°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 40Вт макс.; -40 °C...+65 °C; IP66; грозозащита TVS 4000B; вес 4.5кг."

    Кол-во: 36

    "Позиция 53"

    "2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м 1/2.8"Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105° - 35°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; auto Iris; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3at); 16.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 1.9кг."

    Кол-во: 22

    "Позиция 54"

    "2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 15м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 108°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; 0.009лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 2/1; тревожные вход/выход 1/1;1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.4кг."

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Ноутбук 15.6""

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Устройство защиты портов Ethernet"

    Кол-во: 58

    "Позиция 57"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех ГСВ1-2З0/7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 58"

    "Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600 × 1000) дверь перф., задние двойные перф., черный, в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Кросс оптический, 1U, 12 портов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети на 24 порта (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий PoE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "DIN-рейка ED4 металлическая 994х35х15мм (ABB)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack) ATS 2000 RBX (S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Батарейный модуль 48В, 18 Ахч, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R-X) BP 48-18-2U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "WEB/SNMP‐адаптер WEBtel II ES AUX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Монтажный комплект (для установки ИБП или БМ в 19" шкаф или стойку, г/п 100 кг, 490‐1130 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack/Tower) ATS 2000 RBX (S)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Батарейный модуль 48В, 18 Ач, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R‐X) BP 48‐18‐2U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Персональный компьютер Intel Core i5-8400 / MSI B360M PRO-VDH / GeForce GTX 1050 Ti / 2 x 4 Gb / 1 Tb HDD / 120 Gb SSD / 750 Вт БП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Монитор 23,8""

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Комплект (клавиатура, мышь) Logitech MK120 USB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Колонки Logitech Z200 2.0 Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Клавиатура для управления видеокамерами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 10 Тб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150 м, 1/2.8 Progressive Scan CMOS;"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м 1/2.8"Progressive Scan CMOS;"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 15м 1/2.8" Progressive Scan CMOS;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G+"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех ГСВ1-2З0/7"

    Кол-во: 7

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    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП225616
    «Поставка комплектующих и расходных материалов для обеспечения работоспособности сетевой кабельной системы и АРМ».
    «Поставка комплектующих и расходных материалов для обеспечения работоспособности сетевой...
    591780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП225333
    «Поставка программно-аппаратного комплекса REPRINT NEF (type UT)».
    «Поставка программно-аппаратного комплекса REPRINT NEF (type UT)».
    590989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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