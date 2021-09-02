Закупка серверного, сетевого оборудования, программного обеспечения

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АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф серверный ПРОФ. напольный 48U (600х1000) дверь перфорированная, задние - двойные перфорированные, черный, в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Кросс оптический, 2U, 48 портов" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кросс оптический, 1U, 12 портов" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети на 24 порта (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий PoE" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта 1U" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Источник бесперебойного питания 6000 ВА/5400 Вт (online, Iзу=4А,внешняя АБ 240В, Rack) ATS 6000 R-X" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Шкаф серверный напольный 33U (600х1000) дверь стекло, цвет чёрный в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Батарейный модуль 240В, 9 Ач, 3U, 19" (для ИБП ATS 6000 R‐X и ATS 10000 R‐X)" Кол-во: 9

"Позиция 13" "WEB/SNMP‐адаптер WEBtel II ES AUX" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Монтажный комплект (для установки ИБП или БМ в 19" шкаф или стойку, г/п 100 кг, 490‐1130 мм)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Межсетевой экран" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Переключатель, KVM, 2 user консоль LCD 17" => 8 портов PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами USB 2x1.8м, 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад 256, лат./рус. клав." Кол-во: 1

"Позиция 19" "64-х канальный IP-видеорегистратор" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 10 Тб" Кол-во: 8

"Позиция 21" "Видеосервер" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack/Tower) ATS 2000 RBX (S)" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Батарейный модуль 48В, 18 Ач, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R‐X) BP 48‐18‐2U" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Персональный компьютер Intel Core i5-8400 / MSI B360M PRO-VDH / GeForce GTX 1050 Ti / 2 x 4 Gb / 1 Tb HDD / 120 Gb SSD / 750 Вт БП" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Монитор 23,8"" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Сетевой фильтр" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Комплект (клавиатура, мышь)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Колонки" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Медиаконвертер TFortis FC-2" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Блок питания импульсный TFortis MDR-10 12V 1А для FC-1G, FC-2" Кол-во: 1

"Позиция 31" "ПО Система защиты Guardant" Кол-во: 1

"Позиция 32" "ПО "Интеллект" - Ядро системы" Кол-во: 1

"Позиция 33" "ПО "Интеллект" - Удаленное рабочее место мониторинга (УРММ)" Кол-во: 2

"Позиция 34" "ПО "Интеллект" – Подключение видеоканала" Кол-во: 63

"Позиция 35" "ПО "Интеллект" – Трекер объектов (за видеоканал)" Кол-во: 46

"Позиция 36" "ПО "Интеллект" - Интеллектуальный поиск в архиве" Кол-во: 1

"Позиция 37" "ПО "Интеллект" - Интеграция ОПС/СКУД Болид" Кол-во: 1

"Позиция 38" "ПО "Интеллект" - Бюро пропусков" Кол-во: 1

"Позиция 39" "ПО "Интеллект" - Диспетчер событий (Фотоидентификация)" Кол-во: 1

"Позиция 40" "ПО "Интеллект" - Учет рабочего времени (УРВ)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "ПО "Интеллект" - Подключение поворотного устройства (PTZ)" Кол-во: 1

"Позиция 42" "ПО "Интеллект" - Подключение аудиоканала (за канал)" Кол-во: 5

"Позиция 43" "ПО "Интеллект" - Подключение пульта управления" Кол-во: 1

"Позиция 44" "ПО "Интеллект" - Система защиты модуля Seenaptec (Sentinel HL Pro)" Кол-во: 1

"Позиция 45" "ПО "Интеллект" - Распознавание номеров ТС Seenaptec (Slow-2)" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Модуль управления ИСБ Орион" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Шкаф уличный TFortis CrossBox-2" Кол-во: 14

"Позиция 48" "Шкаф уличный TFortis CrossBox-3" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G+" Кол-во: 16

"Позиция 50" "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G4F-UPS" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Комплект оптических одноволоконных трансиверов формата SFP для одномодового оптоволокна до 3 км. 1000Base (1xSM, SC), WDM, до 3км, в комплекте 2 шт. TFortis-SFP (Optronic TBSF-13-3-12gSC-3i 1310, Optronic TBSF-15-3-12gSC-3i 1550)" Кол-во: 20

"Позиция 52" "2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150 м, 1/2.8’’Progressive Scan CMOS; объектив 4.8 - 153мм, 32x; угол обзора объектива 55.6° - 2.04°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920х1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, антитуман, ROI; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; вращение 360°, вручную: 0.1° - 160°/с, по предустановке: 240°/с; наклон -15° - 90°, вручную: 0.1° - 120°/с, по предустановке: 200°/с; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание AC24В/Hi-PoE; 40Вт макс.; -40 °C...+65 °C; IP66; грозозащита TVS 4000B; вес 4.5кг." Кол-во: 36

"Позиция 53" "2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м 1/2.8"Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12мм; угол обзора 105° - 35°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; auto Iris; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В±25%/PoE(802.3at); 16.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; IK10; вес 1.9кг." Кол-во: 22

"Позиция 54" "2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 15м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 108°; механический ИК-фильтр; 0.005лк@F1.2; 0.009лк@F1.6; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 1920×1080@50к/с; WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 128Гб; аудиовход/выход 2/1; тревожные вход/выход 1/1;1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 9.5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.4кг." Кол-во: 5

"Позиция 55" "Ноутбук 15.6"" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Устройство защиты портов Ethernet" Кол-во: 58

"Позиция 57" "Устройство защиты от импульсных перенапряжений и помех ГСВ1-2З0/7" Кол-во: 18

"Позиция 58" "Шкаф серверный ПРОФ напольный 42U (600 × 1000) дверь перф., задние двойные перф., черный, в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Модуль вентиляторный 19" 1U, 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Кросс оптический, 1U, 12 портов" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19", шнур 1,8 м." Кол-во: 1

"Позиция 62" "Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети на 24 порта (скорость до 1000 Мб/с) с защитой линий PoE" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный" Кол-во: 1

"Позиция 64" "DIN-рейка ED4 металлическая 994х35х15мм (ABB)" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack) ATS 2000 RBX (S" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Батарейный модуль 48В, 18 Ахч, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R-X) BP 48-18-2U" Кол-во: 2

"Позиция 67" "WEB/SNMP‐адаптер WEBtel II ES AUX" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Монтажный комплект (для установки ИБП или БМ в 19" шкаф или стойку, г/п 100 кг, 490‐1130 мм)" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт)" Кол-во: 1

"Позиция 70" "SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Источник бесперебойного питания 2000 ВА/1800 Вт (online, Iзу=4А, встроенная АБ 48B, Rack/Tower) ATS 2000 RBX (S)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Батарейный модуль 48В, 18 Ач, 2U, 19" (для ИБП ATS 2000R‐X) BP 48‐18‐2U" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Персональный компьютер Intel Core i5-8400 / MSI B360M PRO-VDH / GeForce GTX 1050 Ti / 2 x 4 Gb / 1 Tb HDD / 120 Gb SSD / 750 Вт БП" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Монитор 23,8"" Кол-во: 4

"Позиция 75" "Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Комплект (клавиатура, мышь) Logitech MK120 USB" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Колонки Logitech Z200 2.0 Black" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Клавиатура для управления видеокамерами" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 10 Тб" Кол-во: 2

"Позиция 80" "2Мп уличная скоростная поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150 м, 1/2.8 Progressive Scan CMOS;" Кол-во: 3

"Позиция 81" "2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м 1/2.8"Progressive Scan CMOS;" Кол-во: 4

"Позиция 82" "2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 15м 1/2.8" Progressive Scan CMOS;" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Коммутатор уличный TFortis PSW-2G+" Кол-во: 6