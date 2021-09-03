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Номер извещения
ГП144875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-50-61
Факс
--
Адрес электронной почты
NaumovAN@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Закупки и тендеры
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Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2021 18:00 GMT +303.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144875Дата и время окончания срока приема заявок Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2021 18:0003.09.2021 18:0003.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144875Дата и время вскрытия заявок Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Подведение итогов не позднее
09.09.2021 11:0009.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144875Подведение итогов не позднее Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.09.202109.09.2021 11:0009.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144875Подведение итогов не позднее Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).623405, Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предприятие рассматривает возможность заключения контракта по приобретению комплекта обновлений для программного обеспечения Deform3D (c включенной технической поддержкой на 1 год).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
58.29.5
Документация лота
Кол-во: 1
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