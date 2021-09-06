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    Главная / Торги / 2021/67 Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации

    2021/67 Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 21:0006.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144886Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144886

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/67

    Наименование закупки

    2021/67 Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.08.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_ТЗ.docx

    ТД__2021_67.doc

    ГП144886_пртокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.2297829

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    loseva@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосева Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 21:00 GMT +306.09.2021 21:0006.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144886Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 21:0006.09.2021 21:0006.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144886Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.09.2021 15:0022.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144886Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.09.202122.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144886Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТД 2021/67

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТД 2021/67
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042830/name/6151b5cd51f276.45528764

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для модернизации системы хранения данных виртуализации"

    Кол-во:

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