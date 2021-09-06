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Номер извещения
ГП144886
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2021/67 Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.08.2021 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
343 доб.2297829
Факс
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Адрес электронной почты
loseva@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 21:00 GMT +306.09.2021 21:0006.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144886Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 21:0006.09.2021 21:0006.09.2021 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144886Дата и время вскрытия заявок Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.09.2021 15:0022.09.2021 15:0022.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144886Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализацииЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования для модернизации системы хранения данных виртуализации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТД 2021/67
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТД 2021/67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
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Документация лота
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