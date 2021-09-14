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Номер извещения
АП003215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (Три лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
30.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 8164
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петушкова Ольга Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3
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