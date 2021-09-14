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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (Три лота)

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (Три лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП003215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0080614-338-2021

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (Три лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    30.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 8164

    Адрес электронной почты

    select-gpns@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петушкова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (грузоперевозящий транспорт) - Лот №1

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 2

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №2

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.09.2021 11:00 GMT +314.09.2021 11:0014.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП003215Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг для нужд Дивизиона "Север" на Бованенковском НГКМ (специализированный транспорт) - Лот №3

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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